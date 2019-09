Roma, Dzeko: "Ho deciso io di restare"

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / La Roma ha ritrovato Edin Dzeko, a segno contro il Sassuolo per la seconda volta in tre giornate in campionato.

Il bosniaco è uno dei punti fermi del nuovo ciclo die, a fine partita, è tornato sulla sua decisione di rimanere in giallorosso nonostante sia stato molto vicino all'. "Sono sempre stato molto contento di rimanere qui. Se mi ha convinto mia moglie? Ne parlo con lei, ma alla fine decido io. Certo, nella decisione c'entra anche la mia famiglia. Mia figlia chiama Roma 'casa' e Roma è casa nostra".