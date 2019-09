Roma-Sassuolo 4-2: giallorossi scatenati, Berardi ancora a segno

ROMA SASSUOLO MARCATORI / Prima vittoria per la Roma in questo campionato: 4-2 inflitto a un Sassuolo a un Sassuolo senza equilibrio e maturato con un primo tempo indimenticabile. La gara parte subito con grande emozioni: dopo nemmeno due minuti Chiffi assegna un penalty alla Roma per un intervento di Peluso su Kluivert, ma dopo aver visionato le immagini del VAR rettifica la sua decisione. I giallorossi, però, continuano a spingere e al 13esimo sbloccano la gara con un colpo di testa di Cristante su corner di Pellegrini. Dzeko, sei minuti dopo, raddoppia su assist di Kolarov, e al 22esimo Mkhitaryan cala il tris ancora su passaggio vincente di Pellegrini, che si ripete al 33' cedendo a Kluivert il pallone del poker.

Gli uomini didanno spettacolo anche nell'avvio della ripresa, colpendo un palo con l'inarrestabilee una traversa con, e a quel punto i neroverdi danno segnali di vita con una punizione straordinaria diche vale il 4-1. Dopo l'ennesimo palo, stavolta colpito dal giallorosso, il Sassuolo ha continuato a crescere per tentare di risalire la china e sempre Berardi, su cross di Duncan e bel velo di Caputo, accorcia la distanza a due reti e rafforza il suo primo posto nella classifica cannonieri con cinque firme. Nel finale regna l'equilibrio e le occasioni fioccano in entrambe le aree, ma il risultato resta fermo sul 4-2. Per Fonseca tanti sorrisi nella fase offensiva, la difesa ha però ancora bisogno di essere registrata.

ROMA-SASSUOLO 4-2 (Cristante, Dzeko, Mkhitaryan, Kluivert, Berardi, Berardi)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9, Bologna 7, Juventus 7, Torino 6*, Napoli 6, Atalanta 6, Roma 5, Genoa 4, Lazio 4, Verona 4*, Sassuolo 3, Parma 3, Brescia 3, Cagliari 3, Milan 3*, Udinese 3, SPAL 3, Fiorentina 1, Lecce 0*, Sampdoria 0*

*una gara in meno