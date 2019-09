p>CALCIOMERCATO LIVERPOOL MANE / Ildi Jurgenè al lavoro per cercare di blindare Sadio: secondo quanto riportato dai media inglesi, i 'Reds' hanno avviato le trattative con l'entourage dell'attaccante senegalese per cercare di prolungare e adeguare l'attuale scontratto in scadenza nel 2023. Mané sta trascinando a suon di gol la formazione di Klopp nell'ultimo periodo, dopo essere stato una pedina fondamentale del trionfo rosso nella passata stagione di Champions League.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI