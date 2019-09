SPAL LAZIO SEMPLICI / La Lazio cade in rimonta in casa di un'ottima Spal. Questa la soddisfazione di Leonardo Semplici ai microfoni di 'Sky Sport': "Nella ripresa ci siamo scossi e siamo ripartiti con il piglio giusto, con la personalità che voglio vedere nei miei ragazzi.

Nell'intervallo ho detto alla squadra che avremmo potuto anche perdere, ma giocandoci la partita, non come accaduto nel primo tempo. Abbiamo creato i presupposti per ribaltare la gara contro una delle migliori squadre del calcio non solo italiano, conquistando un grande risultato". Decisivo, dunque, l'accesso confronto negli spogliatoi: "Stavolta sì, il cambio tattico è stato importante. Ma anche il diverso approccio tra un tempo e l'altro è risultato fondamentale: negli spogliatoi ho alzato la voce e scosso la squadra".