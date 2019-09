BRESCIA BOLOGNA SABELLI / La partita giocata al Rigamonti tra Brescia e Bologna è stata ricca di emozioni e gol: ben sette con gli ospiti che si sono resi protagonisti di una rimonta clamorosa da 3-1 a 3-4.

Il gol del momentaneo 3-3 ha attirato inevitabilmente l'attenzione di tutti i fantallenatori: dopo il colpo di testa die la super parata di, la palla termina in porta dopo un tocco che inizialmente sembra essere dio di. Le immagini però evidenziano come invece l'ultimo tocco sia dello sfortunatoche ha cercato disperatamente di anticipare i suoi due avversari: è questa infatti la decisione attuale della Lega Calcio che assegna quindi il malus al difensore del Brescia.