Bologna, Bigon: “Ringrazio il Brescia. Con Mihajlovic tutto più bello”

BOLOGNA BIGON MIHAJLOVIC / Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha commentato la vittoria sul Brescia ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sono qui per ringraziare il Brescia e i suoi tifosi, per l’accoglienza ricevuta e lo striscione dedicato a Mihajlovic.

Ogni settimana viviamo questo tipo di manifestazioni negli stadi e fa piacere”.

SITUAZIONE MIHAJLOVIC – “I sei mesi scorsi con Sinisa ci hanno dato la garanzia della qualità del suo lavoro, ed avevo la convinzione che non avremmo avuto alcun problema anche in questa situazione. Nell'intervallo era molto arrabbiato e comunica costantemente con i suoi collaboratori. Chiaro, averlo in panchina sarebbe meglio, ma possiamo tener botta finchè non tornerà”.

MOMENTO – “La squadra sta avendo una carica emotiva importante, dobbiamo resistere un altro po' e quando il mister tornerà completamente a disposizione sarà tutto più bello”.