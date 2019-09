Serie A, risultati e marcatori: cade la Lazio, rimonta Bologna

SERIE A RISULTATI MARCATORI / Gol e spettacolo nei tre match di Serie A in programma questa domenica alle 15. Indimenticabile rimonta per il Bologna di Mihajlovic a Brescia: in 20' Donnarumma, con una doppietta, sembrava aver messo il successo in cassaforte per le rondinelle, così come Cistana, che prima dell'intervallo ha riallugato le distanze dopo il 2-1 firmato da Bani. Nel secondo tempo, però, una palese simulazione di Dessena gli costa il doppio giallo, e in superiorità numerica i rossoblù si scatenano: Palacio, Poli e Orsolini completano la rimonta e il 3-4 che consegna loro i tre punti.

Grande intensità anche a Parma, dove il Cagliari si porta subito in vantaggio con Ceppitelli, la cui doppietta tiene i sardi sullo 0-2 all'intervallo. I ducali acciorcano con Barillà, ma Simeone tiene i suoi ancora avanti di due reti con la sua prima firma col nuovo club. Poco dopo, rete annullata a Bruno Alves per fuorigioco, e nel finale lungo controllo VAR per un fallo di mano in area del rossoblù Klavan, con Pasqua che, alla fine, ha deciso di non concedere il penalty.

Ben 12 i minuti di recupero a causa del lungo check, nei quali Joao Pedro trova il modo di chiudere la sfida con l’1-4.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Cade la Lazio a Ferrara, nonostante un ottimo inizio. Nel primo tempo, dopo un palo di Caicedo, Immobile la sblocca dal dischetto per un fallo di mano di Tomovic. Gli uomini di Inzaghi sciupano diverse occasioni per lo 0-2, e Petagna nella ripresa con una bella girata sigla il pareggio per la SPAL, che a quel punto si accende. I biancocelesti non riescono a reagire e, nel finale, Kurtic si avventa su una ribattuta e completa la rimonta.

Risultati e marcatori

BRESCIA-BOLOGNA 3-4 (Donnarumma, Donnarumma, Bani, Cistana, Palacio, Poli, Orsolini)

PARMA-CAGLIARI 1-4 (Ceppitelli, Ceppitelli, Barillà, Simeone, Joao Pedro)

SPAL-LAZIO 1-1 (Petagna, Immobile, Kurtic)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9*, Bologna 7* Juventus 7*, Torino 6, Napoli 6*, Atalanta 6*, Genoa 4*, Lazio 4*, Verona 4, Sassuolo 3, Parma 3, Brescia 3*, Cagliari 3*, Milan 3, Udinese 3*, SPAL 3*, Roma 2, Fiorentina 1*, Lecce 0, Sampdoria 0*

*una gara in più