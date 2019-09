PARMA CAGLIARI / Siamo davanti ad un record: durante il match di campionato che si sta giocando al Tardini tra Parma e Cagliari, l'arbitro di gara Pasqua ha assegnato addirittura ben 12 minuti di recupero a causa di diverse interruzioni di gara.

Recupero corposo soprattutto dettato dall'intervento del Var che è stato utilizzato in due circostanze: sul gol annullato di Bruno Alves e su un presunto calcio di rigore non assegnato in favore dei padroni di casa. Var utilizzato anche nello stesso recupero per annullare l'1-4 di Joao Pedro.