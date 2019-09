Calciomercato Torino, annuncio di Mazzarri sul suo rinnovo

CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / Una formalità. Walter Mazzarri ha definito così il suo rinnovo del contratto con il Torino.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il neopromosso, l'allenatore granata ha annunciato: "Ringrazio il presidenteper ciò che ha detto e per la stima nei miei confronti, che è reciproca. Ci capiamo e condividiamo le scelte. Adesso bisogna lavorare sul campo e pensare al Lecce, i contratti sono una formalità e per me basta una stretta di mano. Quando ci sarà il tempo, visti i tanti impegni di entrambi, ci sediamo e non ci saranno problemi".