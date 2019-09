JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Tegola Douglas Costa in casa Juventus. L'esterno brasiliano, sicuramente out per l'esordio in Champions contro l'Atletico Madrid, ha scritto sui propri profili social: "L'infortunio di oggi non mi ha minimamente scalfito mentalmente.

La stagione sarà lunga, la strada sarà piena di buche, ma noi saremo più forti. Certo, mi immaginavo un compleanno un pò diverso. Ma ci saranno altre occasioni per festeggiare! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Vi tengo aggiornati e Forza Juve". Il neo 29enne sosterrà domani gli esami strumentali che chiariranno l'entità del suo infortunio muscolare.