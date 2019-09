LECCE TORINO MAZZARRI / Il Torino sogna la vetta della classifica al pari dell'Inter e a +2 dai 'cugini' della Juventus. Domani sera, infatti, i granata ospiteranno il neopromosso Lecce per provare a raggiungere la squadra di Conte. Questi alcuni estratti della conferenza stampa della vigilia di Walter Mazzarri: "Nkoulou? Era un giocatore importante.

Gli ho parlato in faccia, gli ho detto che riparte da zero, ora le gerarchie sono diverse e lui deve riconquistare il posto, deve meritarselo con i fatti. Ci sono altri cinque difensori forti davanti a lui, che meritano rispetto. Poi spetterà a me".

Sulle condizioni di Zaza e Verdi: "Zaza sta bene, è recuperato ed è a disposizione. Verdi può usare i due piedi per tirare ed è una qualità importante. Ha anche un bel tiro e quando sarà a posto fisicamente ci darà una mano a fare ciò che ci mancava".