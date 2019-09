JUVENTUS MANDZUKIC QATAR / Mario Mandzukic è sempre più vicino al trasferimento in Qatar.

Come riportato da 'Sky Sport', nelle prossime ore è previsto un incontro tra l'entourage dell'attaccante croato e laper definire i dettagli della cessione del giocatore, che sembra ormai ad un passo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Battuta la concorrenza di club di MLS, che si erano fatti avanti per il 33enne. La nuova destinazione dell'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid è ancora sconosciuta, ma nelle ultime ore sembra essersi rifatto sotto l'Al-Gharafa, che sembrava invece tagliato fuori. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.