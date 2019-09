PAGELLE E TABELLINO GENOA-ATALANTA 1-2: Duvan Zapata devastante, male Cristian

TABELLINO E PAGELLE GENOA ATALANTA/ Allo stadio Luigi Ferraris va in scena il lunch match della terza giornata Genoa-Atalanta. Dopo un primo tempo a ritmi sostenuti, dove ai punti ha fatto meglio la squadra ospite creando qualche azione pericolosa in contropiede. Nella ripresa la partita diventa scoppiettante con l'ingresso in campo di Muriel. Duvan Zapata al 64' viene atterrato in area e si procura il calcio di rigore realizzato da Muriel per l'1-0. Sempre dal dischetto al 90' pareggia il Genoa con Domenico Criscito, rigore procurato da Kouame. Solo due minuti dopo Duvan Zapata si inventa un gol incredibile, un tiro da fuori che sbatte sulla traversa ed entra in rete, e regala i tre punti alla squadra di Gasperini.

GENOA

Radu 6.5- Tanti interventi importantissimi salvare la propria porta. La palla entra solo su rigore.

Romero 6.5- Sempre molto attento in difesa, fondamentale anche come accompagna le azioni offensive.

Zapata 5- Non riesce a tenere a bada il cugino Duvan, si fa spesso dribblare e superare. Provoca il rigore dell'1-0 proprio su Duvan Zapata.

Criscito 6- Avanza quando può ed è sempre molto attento dietro. La sua esperienza è fondamentale per uscire dalle situazioni complicate e per segnare il rigore pesantissimo del pareggio.

Ghiglione 6- Propositivo, effettua molti inserimenti spesso poco assecondati. (dal 81' Ankersen S.V.)

Lerager 5.5- Partita ordinata che lo rende invisibile. Non basta per la sufficienza.

Radovanovic 5.5- Si va spesso a prendere il pallone, prova ripetutamente il tiro da fuori ma non centra mai la porta. (dal 70' Saponara 6- Entra bene in partita ma non riesce ad incidere)

Barreca 5.5- Spinge sulla fascia ma senza essere mai abbastanza pericoloso. (dal 82' Pandev S.V.)

Schone 6- Preciso e tecnico palla al piede, esagera spesso cercando soluzioni difficilissime.

Kouame 6.5- La sua velocità è la spina nel fianco della difesa bergamasca. Conquista il rigore del pareggio.

Pinamonti 6- Sfrutta molto il fisico per tenere palla e far salire la squadra. Poco pericoloso in area.

All. Andreazzoli 6- Un buon Genoa, attento in difesa e molto propositivo in attacco. Riesce a trovare il pareggio che sfuma solo due minuti dopo.

Sconfitta sfortunata per la squadra di Aurelio Andreazzoli.

ATALANTA

Gollini 6- Poco impegnato ma sempre pronto

Toloi 6- Difende sempre bene e tiene a bada Pinamonti, gara attenta.

Djimsiti5.5- Buona partita ma non mantiene la concentrazione all'ultimo minuti e provoca il rigore del pareggio rossoblu.

Masiello 5.5- Un po' lento per l'attacco del Genoa, la sua esperienza lo salva.

Hateboer 5.5- Spinge poco, forse condizionato dall'ammonizione. Non al massimo

Freuler 6- Attento a centrocampo, smista bene i palloni. Sicuro.

Pasalic 5.5- Si vede poco, sicuramente giocando più dietro i suoi inserimenti sono molto limitati. (dal 56' De Roon 6- Entra per dare ordine e rinforzare la fase difensiva, riesce anche a servire l'assist per il gol di Zapata.

Gosens 5.5- Spinge molto andando anche al tiro in alcune occasioni. Buona gara.

Gomez 6- Poco attivo, riceve pochi palloni ma non riesce a trasformarli in oro come sempre. Da trequartista crea più occasioni.

Ilicic 5- Non è la sua giornata, pochi spunti ed un ammonizione presa per nervosismo. (dal 60' Muriel 7- entra e cambia subito la partita con la sua rapidità. Sblocca la gara realizzando il rigore dell'1-0)

Zapata 7.5- Strapotere fisico in campo, i difensori faticano a stargli dietro. Conquista il rigore del vantaggio della dea e si inventa un grande gol per regalare i 3 punti alla sua squadra.

All. Gasperini 7- La sua squadra è organizzata molto bene come lo scorso anno. I nuovi acquisti cominciano dalla panchina e lui valorizza i giocatori rimasti. Ottima l'intuizione nell'ingresso di Muriel per Ilicic, con il colombiano che regala il vantaggio all'Atalanta.

Arbitro: Michael Fabbri 6- Il Var lo aiuta molto, sopratutto nel rigore dell'1-0. Bravo a fischiare subito il rigore del pareggio del Genoa. Forse fischia un po' poco.

TABELLINO

GENOA-ATALANTA 1-2

64' Muriel, 90' Criscito, 92' D.Zapata

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, C.Zapata, Criscito, Ghiglione (dal 82' Ankersen) , Lerager, Radovanovic (dal 70' Saponara) , Barreca (82'Pandev), Schone, Kouame, Pinamonti. A disposizione: Marchetti; Jandrei, Biraschi, El Yamiq, Goldaniga, Pajac, Jagiello, Favilli, Sanabria. All. Andreazzoli

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello, Hateboer, Freuler, Pasalic (dal 56' De Roon), Gosens, Gomez, Ilicic (dal 60' Muriel), D.Zapata. A disposizione: Sportiello; Rossi, Arana, Castagne, Ibañez, Kjaer, Palomino, Malinovsky, Barrow. All. Gasperini

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna)

Ammoniti: 31' Kouame, 43' Masiello,45'+1' Ilicic, 48' Hateboer, 63' Zapata, 92' Pandev

Marco Deiana