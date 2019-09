Serie A, Genoa-Atalanta 1-2: Zapata da urlo sulla sirena!

SERIE A GENOA ATALANTA MURIEL/ Match molto fisico quello delle 12.30 a Marassi fra il Genoa di Aurelio Andreazzoli e l'Atalanta di Gasperini. Dopo un primo tempo con i padroni di casa a fare la partita, basti pensare alle occasioni per Kouamé e Radovanovic, nella ripresa il club orobico esce allo scoperto e genera diverse palle gol fino all'episodio fra i due Zapata, Duvan e Cristian, che porta al rigore per i nerazzurri. Sul dischetto va Muriel che spiazza Radu e porta in vantaggio l'Atalanta.

Nel finale però un dribbling di Kouamé fermato davale un tiro dagi 11 metri (molto dubbio) anche per il Grifone conche senza paura batte Gollini e centra il pareggio. Allo scadere della sfida però, ancora Duvan Zapata decisivo. Il colombiano con una conclusione pazzesca dalla distanza gela Radu e regala i tre punti all'Atalanta.

Marcatori: 64' Muriel R (A), 90' Criscito R (G), 90+' Zapata (A)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9*, Juventus 7*, Torino 6, Napoli 6*, Atalanta* 6, Genoa* 4, Lazio 4, Bologna 4, Verona 4, Sassuolo 3, Parma 3, Brescia 3, Milan 3, Udinese 3*, Roma 2, Fiorentina 1*, Spal 0, Cagliari 0, Lecce 0, Sampdoria 0*

*Una partita in più

