DIRETTA Serie A, la terza giornata LIVE: avanti Brescia e Lazio

DIRETTA SERIE A TERZA GIORNATA LIVE TEMPO REALE - Dopo i tre anticipi del sabato e il lunch match Genoa-Atalanta, è tempo di scendere in campo per le sei squadre impegnate nel pomeriggio per la terza giornata del campionato di Serie A. La Lazio di Simone Inzaghi fa visita alla Spal con in campo il grande ex Lazzari; il Parma ospita il Cagliari, mentre il Brescia fa il suo esordio in casa contro il Bologna di Mihajlovic.

Calciomercato.it segue LIVE i tre match del pomeriggio:

BRESCIA-BOLOGNA 1-0

10' Donnarumma

PARMA-CAGLIARI 0-0

SPAL-LAZIO 0-1

17' Immobile rig.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9*, Juventus 7*, Torino 6, Napoli 6*, Atalanta* 6, Genoa* 4, Lazio 4, Bologna 4, Verona 4, Sassuolo 3, Parma 3, Brescia 3, Milan 3, Udinese 3*, Roma 2, Fiorentina 1*, Spal 0, Cagliari 0, Lecce 0, Sampdoria 0*

*Una partita in più