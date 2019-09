SAMPDORIA FERRERO VIALLI CESSIONE CLUB - Massimo Ferrero, ospite de 'La Domenica Ventura' su 'Rai 2', è tornato a parlare dell'argomento che più interessa ai tifosi della Sampdoria: la cessione del club alla cordata capitanata da Gianluca Vialli. "Se uno vuole una squadra, fa un prezzo, la compra e se ne va. Come ha fatto Commisso con la Fiorentina.

Richiesta di 100 milioni di euro? Chi se ne intende, dà valore alla Sampdoria. La verità è che io non ho sentito nessuno, non c'è nessuna trattativa. Se mi danno i soldi corrispondenti al valore del club, me ne vado via. Altrimenti resto, perché non ho paura di niente. Vialli è un mito e sarei felice se venisse alla Sampdoria, però cerchiamo di dare un senso a questa cosa e chiudiamola".