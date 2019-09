CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MATIC MILAN/ In mattinata vi abbiamo raccontato come, dall'Inghilterra, si parli molto di un possibile approdo di Nemanja Matic in Italia. Il centrocampista serbo, secondo il Sun, sarebbe infatti l'alternativa a Pogba per la Juventus di Maurizio Sarri, un piano B low cost per la Vecchia Signora.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Negli ultimi giorni però, il nome di Matic è stato accostato anche al Milan ed all'Inter. Le due milanesi avrebbero infatti fiutato l'occasione per il mediano in scadenza di contratto nel 2020. A tal proposito, sulle colonne dell'edizione odierna del 'Daily Star', viene proprio presentata una sfida a tre con la Juventus per arrivare all'ex giocatore del Chelsea, sempre più lontano dalla permanenza con il Manchester United.