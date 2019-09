TORINO BONIFAZI RINNOVO / Il Torino ha la possibilità di agganciare l'Inter in vetta.

Domani contro illa squadra dipuò centrare la terza vittoria su tre in campionato, volando anche sopra lache ieri ha pareggiato a Firenze.

I granata sono in forma smagliante anche grazie alle prestazioni della difesa e di Kevin Bonifazi. L'ex difensore della Spal si sta confermando su ottimi livelli anche al Torino, che in estate lo ha controriscattato, sfruttando anche la vicenda Nkoulou e l'infortunio di Lyanco. La dirigenza, intanto, lavora per blindarlo: come riporta 'Sky Sport', i granata sono in trattativa per il rinnovo di Bonifazi, almeno fino al 2023 (scadenza attuale è il 2022).