GATTUSO SAMPDORIA GENOA ATALANTA / La domenica di Serie A si è aperta con il 'lunch match' tra Genoa e Atalanta, due tra le squadre più in forma del nostro campionato.

Un match interessante che attira anche qualche presenza a sorpresa come quella di Gennaro: l'ex allenatore del Milan, attualmente senza squadra, è stato colto dalle telecamere in tribuna a 'Marassi'.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

È un momento complicato per la Genova blucerchiata, con la Sampdoria a zero punti in tre partite e in pieno caos societario. La panchina di Di Francesco già scricchiola e il profilo di Gattuso potrebbe essere quello giusto per risollevare la squadra e la piazza.