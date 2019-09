PAGELLE E TABELLINO DI BRESCIA-BOLOGNA / Mateju e Dessena spianano la strada al Bologna con prestazioni sottotono e ingenuità. A Corini purtroppo non basta Donnarumma per limitare l’estro e la volontà di Palacio e di Orsolini.

BRESCIA

Joronen 5 – Preciso nei disimpegni con i piedi. Sbaglia l’uscita in occasione del gol di Bani. Incolpevole sugli altri 2.

Sabelli 5 – Buona prestazione del terzino, che riesce sia a limitare Sansone, che a partecipare alle sortite offensive dei bresciani. Crolla nel secondo tempo. In ritardo sul gol di Denswil.

Cistana 6 – Molto attento sui movimenti di Palacio. Bravo nel giocare d’anticipo in occasione del suo primo gol in Serie A.

Chancellor 5 - Bene nel gioco aereo, va leggermente in difficoltà sugli inserimenti dei centrocampisti. In netto ritardo sul gol di Palacio al 55’.

Mateju 4 – Rispetto a Sabelli, è meno incisivo in fase offensivo. Soffre tantissimo il dinamismo di Orsolini, sbagliando spesso la posizione in campo e consentendo al Bologna di segnare 2 gol su 4.

Bisoli 6 – Buona fase d’interdizione, tanta corsa ma anche tanta abnegazione in fase di costruzione.

Tonali 6,5 – Disponibile sempre ad aiutare in fase di non possesso palla. Sempre molto elegante ed incisivo in fase di costruzione. Dal 78’ Spalek – s.v.

Dessena 4 – Tanta grinta, tanto impegno in fase di non possesso palla. Tanta esperienza ma anche tanta ingenuità, facendosi espellere per somma di ammonizioni.

Rômulo 6 – Movimento senza palla, uno-due veloci con i compagni di reparto e impegno: è la rinascita dopo il Genoa. Dall’ 84 – Matri s.v.

Donnarumma 7 – Cinico, determinato, una costante presenza in area di rigore: un vero numero 9 che, approfittando dell’errata marcatura di Denswil e di Tomiyasu, per segnare due bei gol. Dal 63’ Zmrhal 5,5 – Non incide quanto ci si aspetterebbe.

Aye 5,5 – Corre tanto, preciso nei passaggi, sceglie sempre bene i tempi d’inserimento. Scompare del tutto nel secondo tempo.

All. Corini 5 – Il suo Brescia dura un tempo e non riesce a mantenere le posizioni in 10 uomini, mettendo in evidenza tutte le pecche della squadra.

BOLOGNA

Skorupski 6 – Bene nelle uscite basse, non ha alcuna responsabilità sui gol subiti.

Tomiyasu 5 – Va sempre in affanno nell'uno contro uno. Sbaglia la marcatura sul secondo gol di Donnarumma.

Bani 6,5 – Bene nelle giocate d’anticipo, grazie anche ad un errore di Joronen, mette a segno il suo primo gol di Serie A.

Dal 53’ Poli 6,5 – Entra in campo e dà brio e velocità alla manovra del Bologna.

Denswil 6– Va in crisi negli inserimenti dei centrocampisti bresciani. Sbaglia la marcatura in occasione del primo gol di Donnarumma. Furbo nello sfruttare la respinta corta di Joronen , segnando il gol del 3 a 3 al 60’.

Dijks 5,5 – Partecipa poco alla fase offensivo, ma anche in fase di non possesso va in difficoltà, a causa dei buoni movimenti del trio Sabelli- Baselli- Romulo.

Medel 6 – Tanta corsa e grinta, prova ad aiutare la squadra soprattutto in fase di non possesso palla.

Dzemaili 5 – Prova a fare filtro dinnanzi la difesa, cercando di far ripartire l’azione ma non sempre vi riesce. Dal 46’ Santander 6 – Molto utile nel far salire la squadra e nel creare gli spazi per i compagni di reparto.

Orsolini 7 – Con i suoi dribbling e la sua fantasia, prova ad inventare per il Bologna. Da un suo assist, arriva il gol del 2 a 3. Approfitta di un errore difensivo di Mateju per segnare il gol del 4 a 3.

Soriano 5,5 – Dovrebbe provare ad inserirsi, ma non sempre riesce ad entrare nel vivo del gioco.

Sansone 6 – Contro Sabelli riesce a fare molto poco. Prova a rendersi pericoloso accentrandosi, ma manca d’incisività negli ultimi 20 metri. Meglio nel secondo tempo.

Palacio 6,5 – Fa tanto movimento senza palla, per creare spazio ai trequartisti. Veloce e bravo nell’attaccare lo spazio che gli consente di segnare al 55’. Dall’89’ Olsen – s.v.

All. D'Angelo 6,5 - Un Bologna ben organizzato e mai indomito, riesce ad approfittare dell'inferiorità del Brescia e ad aggiudicarsi una partita che a fine primo tempo sembrava chiusa.

Arbitro: Rocchi 6 – Discreta prestazione del direttore di gara che sanziona con l’ammonizione e con l’espulsione solo i falli più cattivi. Giusto espellere Dessena per somma di ammonizioni.

TABELLINO

BRESCIA-BOLOGNA 3-4

Brescia (4-3-3): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali (78’ Spalek), Dessena, Rômulo (84’ Matri), Donnarumma (63’ Zmrhal), Aye. A disposizione: Alfonso, Semprini, Gastaldello, Tremolada, Morosini. All. Corini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani (53’ Poli), Denswil, Dijks, Medel, Dzemaili (46’ Santander), Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio (89’ Olsen). A disposizione: da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Mbaye, Krejci, Svanberg, Schouten, Destro. All. D’Angelo

MARCATORI: 10’ – 19’ Donnarumma (BR), 36’ Bani (BO), 42’ Cistana (BR), 55’ Chancellor (Aut.) (BR), 60’ Denswil (BO), 80’ Orsolini (BO),

ARBITRO: Gianluca Rocchi (Sez. di Firenze)

AMMONITI: 47’ Denswil (BO), 67’ Santander (BO), 69’ Soriano (BO), 83’ Medel (BR), 93’ Olsen (BO)

ESPULSI: 48’ Dessena (BR)