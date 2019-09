ROMA GONALONS GRANADA / In questa estate intensa, il lavoro di Gianluca Petrachi alla Roma è stato incentrato molto anche sulle cessioni. Tra gli esuberi giallorossi c'era senza dubbio Maxime Gonalons, che negli ultimi minudi di calciomercato si è trasferito al Granada in Liga.

Il centrocampista francese è tornato sull'avventura nella capitale: "A Roma sapevo che sarebbe stato difficile. Aveva due giocatori che erano i simboli della squadra: De Rossi e Totti. Conoscevo le difficoltà prima di arrivare, ma volevo affrontare quella sfida".

L'ex capitano del Lione ha parlato a 'Granada Digital': "La mia prima stagione non è stata male, ho giocato alcune partite, anche in Champions. Poi c’erano delle decisioni da prendere e sono andato a Siviglia, dove avrei voluto che le cose andassero diversamente. È davvero una buona squadra, ma sfortunatamente ho avuto due infortuni che mi hanno impedito di fare del mio meglio". Gonalons continua: "Ho avuto altre proposte molto importanti, ma volevo continuare a giocare in Spagna. Penso che sia uno dei migliori campionati del mondo ed è un tipo di gioco molto vicino all’idea che ho. Quando è arrivata Granada ci ho pensato, ma se sono qui è perché volevo davvero venire". Sul passato: "Non sono pentito di aver lasciato il Lione, era destino".