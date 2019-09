Champions League, le designazioni arbitrali per Inter e Napoli

INTER NAPOLI ARBITRI CHAMPIONS LEAGUE DESIGNAZIONE / Archiviati i successi con Udinese e Sampdoria, Inter e Napoli sono pronte a tuffarsi in Europa. Martedì sera entrambe faranno il loro debutto in Champions League, entrambe in casa. L'UEFA ha reso note anche le designazioni arbitrali: per i nerazzurri, che affronteranno lo Slavia Praga, c'è il francese Ruddy Buquet.

Per la squadra di, che ospiterà il, il tedesco Felix

Di seguito le designazioni complete:

18:55 CET – Milan (Stadio Giuseppe Meazza)

FC Internazionale Milano (ITA) – SK Slavia Praha (CZE) | Group F

Arbitro: Ruddy Buquet (FRA)

Assistente arbitrale 1: Guillaume Debart (FRA)

Assistente arbitrale 2: Julien Pacelli (FRA)

Quarto uomo: Amaury Delerue (FRA)

Var: François Letexier (FRA)

Assistente Var: Benoît Millot (FRA)

21:00CET – Naples (Stadio San Paolo)

SSC Napoli (ITA) – Liverpool FC (ITA) | Group E

Arbitro: Felix Brych (GER)

Assistente arbitrale 1: Mark Borsch (GER)

Assistente arbitrale 2: Stefan Lupp (GER)

Quarto uomo: Martin Petersen (GER)

Var: Bastian Dankert (GER)

Assistente var: Marco Fritz (GER)