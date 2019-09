NAPOLI LIVERPOOL ORIGI INFORTUNIO KLOPP / Per il Napoli l'esordio in Champions League si avvicina: martedì sera al 'San Paolo' arrivano i campioni d'Europa del Liverpool. Qualche possibile problema di formazione per Jurgen Klopp, che rischia di fare a meno di Divock Origi. Il centravanti belga, uno dei più in forma dei 'Reds', è uscito dal campo per infortunio nel match vinto ieri contro il Newcastle.

Uno degli eroi della finale di Champions era partito da titolare, anche per far rifiataredopo gli impegni con il Brasile.

"Sfortunatamente Origi ha subito una distorsione alla caviglia, speriamo tutti che non sia niente di serio. Farà degli esami e ne sapremo di più. Anche Robertson e Mané hanno preso dei colpi, ma stanno bene", ha detto Klopp a fine partita. Intanto, come riporta il 'Liverpool Echo', il giovane Rhian Brewster è stato prelevato per precauzione all'Under 23 e sostituito dopo pochi minuti della sua gara. L'obiettivo è stato quello di preservarlo in caso di necessità, abbastanza concreta, di inserirlo nei convocati per la spedizione Champions a Napoli al posto di Origi.