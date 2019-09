NAPOLI MANCHESTER UNITED MURIQI / La sosta per le nazionali è servita anche ai top club europei per andare alla ricerca di calciatori interessanti in vista della prossima sessione di calciomercato. Tra questi c'è anche Vedat Muriqi, ariete del Fenerbahce che sta continuando a fare bene attirando le attenzioni di diverse società.

Come riporta il 'Daily Express', nel match tra Kosovo e Inghilterra erano presenti molti osservatori tra cui quelli del Manchester United. Gli scout dei 'Red Devils', infatti, stavano tenendo d'occhio proprio Muriqi, che non ha tradito segnando uno dei tre gol kosovari (gli altri due sono stati del laziale Berisha). Dopo la partenza di Lukaku gli inglesi non hanno acquistato nessuno e il centravanti del Fenerbahce è stato individuato come uno dei papabili. Il bomber classe '94, 194 centimetri, dopo i 17 gol dello scorso anno e l'ottima partenza in questa stagione ha rubato gli occhi anche del Napoli - che lo sta seguendo molto da vicino - e del Tottenham.