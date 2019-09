FLAMENGO GABIGOL BALOTELLI / Continua la marcia inarrestabile di Gabriel Barbosa che al Flamengo è tornato Gabigol ed anche ieri, contro la sua ex squadra il Santos, l'attaccante di proprietà dell'Inter è andato ancora una volta in gol.

Un gran tiro a giro da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario, infiammando i tifosi del Flamengo ed i social dove nel post-partita il classe '97 ha pubblicato una serie di post per celebrare la sua 20esima rete stagionale tra campionato e Libertadores.

Sotto uno di questi, spunta all'improvviso il commento di Mario Balotelli che, in estate, era stato a lungo al centro di una trattativa proprio con il Flamengo, salvo poi rientrare in Serie A firmando con il Brescia. Ed il messaggio di 'SuperMario' scatena i sogni dei tifosi brasiliani: "Un giorno, in futuro, insieme" scrive l'attaccante complimentandosi con Gabigol. Un nuovo indizio di mercato?