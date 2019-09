ATLETICO MADRID INFORTUNIO OBLAK JUVENTUS / Per la Juventus la trasferta di Firenze è rimasta stregata. Per il risultato, ma forse soprattutto per i tre cambi per infortunio, con la sfida contro l'Atletico Madrid che incombe. Anche gli spagnoli, però, sono in apprensione per le condizioni di Jan Oblak.

Il portiere sloveno è uscito dal campo anzitempo nel match perso ieri sera contro la(2-0).

L'estremo difensore classe '93 ha ricevuto una pallonata molto forte da pochi centimetri alla testa in occasione del secondo gol di Monreal. Oblak è rimasto a terra ed è stato poi sostituito da Adan, nonostante la sua volontà fosse quella di restare in campo. "Non ha mai perso conoscenza, il cambio è stato solo precauzionale", ha chiarito poi lo stesso Atletico Madrid sul proprio sito ufficiale. Per il match di mercoledì in Champions League contro la Juventus, dunque, lo sloveno - a meno di sorprese - sarà regolarmente in campo.