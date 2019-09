REAL MADRID BILANCIO MBAPPÈ NEYMAR POGBA / Il Real Madrid si prepara a comandare il calciomercato europeo anche nella prossima stagione. Gli spagnoli nell'ultima estate hanno speso più di 300 milioni di euro acquistando gente come Hazard, Militao, Jovic, Mendy e Rodrygo, e sono pronti a rilanciare nella prossima sessione. A disposizione ci saranno subito almeno 156 milioni di euro, come si evince dal 'Madrid Economic Report'. Il testo del comunicato, inoltre, mette in luce anche la presenza di "polizze creditizie per un valore di 285 milioni a lungo termine e a condizioni molto favorevoli".

In sostanza il Real potrà contare su 156 milioni già presenti nel 'conto in banca' liquidamente e un eventuale prestito da quasi 300 milioni.

Come riporta 'AS', l'obiettivo principale potrebbe tornare a essere Neymar, ma il brasiliano non convince Perez per una serie di motivi che vanno dalle incognite fisiche a quelle comportamentali. Per questo il sogno numero uno si chiama Kylian Mbappé, ritenuto il vero campione del futuro. La speranza degli spagnoli è che l'attaccante francese non rinnovi il contratto in scadenza 2022 in modo che il prossimo anno anche il PSG debba cominciare a pensare a una possibile cessione. Facile poi pensare che le 'merengues' torneranno alla carica anche per Paul Pogba, altro grande obiettivo per il centrocampo già vicino nelle scorse settimane. Il giocatore del Manchester United ha in testa solo il Real Madrid e tra un anno potrebbe materializzarsi un trasferimento che ad ora sembra quasi annunciato. Con buona pace della Juventus, che in questo caso difficilmente riuscirebbe a competere.