Inter Miami, Beckham fa sul serio: missione per Messi

INTER MIAMI BECKHAM MESSI / La nuova franchigia di MLS fondata da David Beckham si prepara al debutto nel calcio statunitense e vuole fare tutto il possibile per presentarsi fin da subito con una rosa di stelle di livello mondiale.

Tantissimi i grandi nomi circolati nelle ultime settimane, con quello di Lionela capitanare la lista degli obiettivi che l'ambizioso club americano starebbe cercando di portare oltreoceano.

Lo riferisce il britannico 'The Sun' che nella sua edizione odierna parla di un clamoroso tentativo dell'Inter Miami per il fuoriclasse argentino: dopo una prima offerta a vuoto, la franchigia statunitense avrebbe presentato un nuovo rilancio e lo stesso Beckham avrebbe inviato il suo braccio destro a Londra per incontrare il padre di Messi. Operazione complessa, considerando che lo stesso giocatore si è detto deciso a restare al Barcellona, anche se nei suoi piani futuri ci sarebbe effettivamente un approdo negli USA e l'idea di Beckham sarebbe quella di lasciarlo tornare a giocare al Barcellona quando la MLS è ferma, ovvero nel momento cruciale della stagione europea.