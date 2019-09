CALCIOMERCATO JUVENTUS MATIC MANCHESTER UNITED / Nonostante la recente chiusura del calciomercato estivo, i radar restano sempre accesi alla ricerca di occasioni per il futuro. La Juventus è maestra in questo senso, nel muoversi in anticipo e battere la concorrenza, soprattutto quando si parla di colpi a parametro zero. Paratici guarda ancora in casa Manchester United e, dopo De Gea, avrebbe messo nel mirino un possibile rinforzo a centrocampo.

Si tratta di Nemanja Matic, gigante serbo che in questa stagione troverà poco spazio.

Nelle gerarchie diè dietro sia ache aed è rimasto in panchina per le prime giornate di campionato scendendo in campo ieri per la prima volta, ma solo perché il francese era infortunato. L'ex ha già fatto sapere al suo allenatore di non digerire questa situazione e la Juve ha acceso i riflettori. Secondo 'The Sun', infatti, i bianconeri sarebbero tra le squadre interessate a ingaggiare Matic nel 2020 a parametro zero. Anche se ilha un'opzione per prolungare il contratto del serbo per un ulteriore anno rispetto alla scadenza di giugno 2020. Nelle ultime settimane il classe '88, compagno di nazionale di, è stato accostato spesso alla