JUVENTUS DYBALA / 14 minuti in 3 giornate di campionato. È questo lo score di Paulo Dybala in questo avvio di stagione, che in attesa dei nuovi spiragli che si apriranno con la Champions League è scivolato indietro nelle gerarchie della Juventus. Solo uno scampolo di partita contro il Napoli per la 'Joya' argentina che ieri a Firenze, anche a causa degli infortuni in serie che hanno condizionato le scelte del tecnico Maurizio Sarri, è rimasto in panchina per tutti i 90' dopo essersi scaldato per diverso tempo.

Di certo non l'ha presa benissimo.

Non sta ricoprendo il ruolo che si aspettava in questa Juventus e secondo 'Tuttosport' sta cominciando a sgomitare per emergere ed avere più spazio. Che non sia tranquillissimo, tra l'altro, è certificato anche dagli umori espressi pubblicamente dal fratello Gustavo Dybala, che su Twitter prima di rendere il proprio profilo privato e quindi inaccessibile aveva sentenziato: "Al violino manca una corda perché suoni bene". Riferimento piuttosto chiaro al mancato ingresso in campo dell'argentino che avrebbe potuto dare altre soluzioni ad una Juventus in difficoltà vista al 'Franchi'. I tifosi non l'hanno presa benissimo (eufemismo) e dopo la pioggia di critiche, la decisione di rendere inaccessibile agli utenti il proprio profilo.