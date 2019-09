INTER UDINESE INFORTUNIO LUKAKU / Prestazione no per Lukaku in Inter-Udinese.

L'attaccante belga si è fermato, non andando a segno in campionato, dopo averlo fatto nelle prime due partite stagionali. Dietro al match incolore dell'ex Manchester United c'è anche un piccolo problema fisico, un guaio alla schiena, avvertito durante il riscaldamento