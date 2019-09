INTER UDINESE PAROLE CONTE / Tre vittorie in tre partite per l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri hanno battuto l'Udinese grazie ad una rete di Sensi, vera rivelazione di questo inizio di stagione, che porta la squadra in testa alla classifica in solitaria: "Ci sarà da lottare ogni partita, dovremmo essere bravi - ammette ai microfoni di 'DAZN' - Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché giocavamo contro una squadra forte. Aver preso tre punti era importante, li abbiamo meritati. Potevamo essere un po' più cinici e invece siamo stati con l'affanno perché Lasagna è bravissimo ad attaccare la profondità. Noi dobbiamo lottare, leggo troppe fesserie, bisogna fare il nostro percorso, non dobbiamo pensare a nessuno.

Ora testa a martedì e poi al derby. Le prossime partite ci daranno tante risposte ma sono contento perché oggi ne ho avuto tante, come da Gagliardini."

CANDREVA - "A parte la mezza fesseria che stava facendo alla fine, ha fatto una buona partita. Ha la mia fiducia, deve stare sul pezzo. Il livello del campionato si è alzato"

DIFESA - "De Vrij centrale mi dà grandi garanzie, ha fatto tutta la pre-stagione lì, Diego Godin ha un discreto piede e mi va bene in quella posizione sulla destra".

MODULO - "Se non avessimo fatto gol avrei mandato in campo un'altra punta. E' positivo che possiamo fare adesso un altro modulo oltre al 3-5-2 ma c'è ancora da lavorare tanto"