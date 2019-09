INTER UDINESE TUDOR DE PAUL / "Penso che i ragazzi abbiano dato tutto. Abbiamo subito qualcosa, ma subire in casa dell'Inter ci sta, non è mai facile giocare qui. Di certo con l'espulsione la gara è cambiata tanto". Non nasconde la propria amarezza Igor Tudor, intervistato da 'DAZN' al termine della sfida persa a San Siro contro l'Inter.

Il tecnico dell'non ha però rimpianti: "Ad inizio ripresa abbiamo provato a pareggiare pressando alti, abbiamo avuto una bella opportunità con, fosse entrato il pallone magari la gara sarebbe finita diversamente. Va bene però così, sono fiducioso, ora abbiamo tre gare dove dobbiamo fare punti". Sul raffronto con la sfida contro il: "Il calcio dà e toglie, oggi non è stato facile giocare con uno in meno per così tanto tempo". Sul rosso a: "C'è rimasto male, ho provato a risollevarlo, era nervoso, forse anche per i viaggi lunghi dei nazionali. Fa parte del calcio, deve imparare a non ripetere questi errori. Per noi è un giocatore fondamentale e farà grandi cose con noi quest'anno, come già ha fatto la scorsa stagione".