Milan-Verona, le scelte di Giampaolo: la probabile formazione

MILAN VERONA PROBABILE FORMAZIONE / Giornata di vigilia per il Milan di Marco Giampaolo. Il tecnico rossonero è pronto a rilanciare Piatek dopo la 'bocciatura' contro il Brescia. L'attaccante non dovrebbe però essere l'unica novità rispetto all'ultima partita. A Verona, infatti, dovrebbe esserci spazio fin dal primo minuto per Paqueta pronto a sostituire Castillejo. Il brasiliano ha superato lo spagnolo ma il ballottaggio è ancora vivo.

Avanti anchenei confronti di Bennacer. Conferme dunque per Suso sulla trequarti, Kessie e Calhanoglu a centrocampo. Difesa blindata e che difficilmente subirà stravolgimenti nei prossimi giorni: la coppia centrale Musacchio-Romagnoli non si tocca; ai loro fianchi ancora Calabria e Rodriguez (solo panchina dunque per Theo Hernandez). In porta ovviamente

Probabile formazione Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia(Bennacer), Calhanoglu: Suso, Paquetà (Castillejo); Piatek