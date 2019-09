CALCIOMERCATO RAIOLA ZAHA / Il suo mancato trasferimento in estate è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Essere rimasto al Crystal Palace a Wilfired Zaha non deve essere proprio andato giù, tanto è vero che il giocatore ivoriano ha scaricato il proprio agente. E ad assumere la procura del forte attaccante africano ci sarebbe Mino Raiola.

Per tutte le news di mercato e non solo CLICCA QUI

Lo rivela il 'Sun', che sottolinea come l'agente italo-olandese starebbe pensando di aggiungere il giocatore di passaporto inglese alla sua scuderia. E Raiola sarebbe già pronto, nel caso, a garantire al giocatore un trasferimento a gennaio in un grande club europeo. Possibile la permanenza in Inghilterra, con Arsenal e Manchester United in pole, ma attenzione anche a qualche squadra italiana, in primis il Napoli, che con Raiola ha ottimi rapporti e che già in estate aveva messo gli occhi sull'attaccante.