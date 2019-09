INTER UDINESE PAGELLE / Il colpo di testa vincente al 43' di Stefano Sensi permette all'Interdi chiudere in vantaggio il primo tempo dell'anticipo di 'San Siro' contro l'Udinese. Nerazurri in affanno fino a quel momento, con la squadra di Tudor ridotta in dieci per il rosso a De Paul: l'argentino, faro dei bianconeri, paga a caro prezzo una manata a palla lontana su Candreva.

sottotono nello scacchiere di Conte, la mediana ospite conin testa regge bene l'urto.

Inter-Udinese 1-0 (parziale al 45')

43' Sensi

Inter (3-4-2-1): Handanovic 6; Godin 5,5, de Vrij 6, Skriniar 5,5; Candreva 6, Barella 5, Brozovic 5,5, Asamoah 5,5; Sensi 6,5, Politano 6,5; Lukaku 5,5. A disposizione: Padelli, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Lautaro Martinez, Ranocchia, Lazaro, Borja Valero, DImarco, D'Ambrosio, Biraghi, Bastoni. Allenatore: Antonio Conte

Udinese (3-5-1-1): Musso 6,5; Becao 6, De Maio 6, Opoku 6; Stryger Larsen 6, Walace 6,5, Jajalo 6,5, Fofana 6,5, Sema 6; De Paul 4; Lasagna 6. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Samir, Nuytinck, Pussetto, Nestorovski, Mandragora, Kubala, Barak, Teodorczyc. Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Guida

Ammoniti: Barella (I), Becao (U)

Espulsi: De Paul (U)

Note: 3' di recupero