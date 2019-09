CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ AUSILIO / Prima del calcio d'inizio di Inter-Udinese ha parlato Ausilio.

Il dirigente nerazzurro si è soffermato su, protagonista questa settimana con la sua Argentina: "Siamo contenti di Lautaro - ammette ai microfoni di 'DAZN' - Il? Non è all'ordine del giorno, ha ancora quattro anni di contratto. Siamo sempre attenti alle esigenze dei giocatori ma avremo tempo per il rinnovo, deve continuare a lavorare così come sta facendo"