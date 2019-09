Psg-Strasburgo, Neymar: "Fischi? Capisco i tifosi"

PSG STRASBURGO NEYMAR / Giornata complicata per Neymar, contestato dai suoi tifosi durante Psg-Strasburgo, decisa alla fine proprio dal brasiliano. Il calciatore non si è detto per nulla sorpreso, al termine del match: "Sono molto tranquillo.

Sappiamo tutti cosa è successo - fa riferimento ai negoziati per la cessione - ho capito che è molto difficile per i tifosi. Ma da ora in poi, io sono un giocatore del PSG... Se vogliono fischiare me, non c'è nessun problema ma se la squadra viene incitata si è più forti. Un messaggio a loro? Nessuno..." Si legge su 'L'Equipe'