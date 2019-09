NAPOLI SAMPDORIA ANCELOTTI MERTENS / E' soddisfatto Carlo Ancelotti del successo del suo Napoli. Gli azzurri sono tornati a vincere, al San Paolo, dopo il ko contro la Juventus grazie alla doppietta di Mertens: "Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nella fase iniziale, poi ci siamo beati nel palleggio - ammette ai microfoni di 'SkySport' - I nuovi entrati hanno dato freschezza alla squadra e abbiamo così chiuso bene. Equilibrio? Oggi tiriamo un sospiro di sollievo non prendendo gol. Delle volte forziamo troppo la giocata e ci prendiamo qualche rischio.

Vanno limitati certi errori"

ZIELINSKI-ELMAS-FABIAN - "Cosa ti spinge a cambiarli di posizione? Possono giocare su tutte le posizioni, oggi ho preferito mettere Fabian dentro per avere più palleggio e fraseggio. Dipende spesso dalle caratteristiche del centrocampo avversario"

LLORENTE - "E' un giocatore completo, è un giocatore di calcio che sa giocare con il pallone. Cambi? Durante la partita far entrare qualcuno in attacco e fare la scelta giusta è complicato. In avanti abbiamo una panchina davvero lunga".

RINNOVO MERTENS - "Dobbiamo sbrigarci a farlo rinnovare perché se ci mette di più del figlio fra 9 mesi è già scaduto"