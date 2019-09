SERIE A NAPOLI SAMPDORIA MERTENS / Torna al successo il Napoli di Ancelotti dopo la cocente sconfitta per 4-3 arrivata nel finale contro la Juventus prima della sosta. Grande risposta degli azzurri che dominano per larghi tratti la gara del San Paolo contro la Sampdoria sfiorando la rete in più occasioni già in avvio con Lozano, Mertens ed Elmas protagonisti. A sbloccarla è proprio il folletto belga che al 13' tramuta in rete un grande assist di Di Lorenzo. La reazione ospite è affidata al solo Quagliarella, sempre il più pericoloso della squadra di Di Francesco. Nel corso del primo tempo c'è spazio anche per una clamorosa traversa del solito Mertens che farà da preludio al raddoppio di metà ripresa con Llorente in versione di assist man.

Nel finale gestione per gli azzurri con Insigne che in un paio di circostanze sfiora anche il tris.

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas (76′ Insigne), Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens (80′ Younes), Lozano (65′ Llorente). All: Ancelotti.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Regini (66′ Leris); Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari (69′ Gabbiadini); Quagliarella, Rigoni (79′ Depaoli). All: Di Francesco

Arbitro: La Penna (Roma)

Reti: 13′, 67′ Mertens

Ammoniti: 6′ Maksimovic, 26′ Ferrari, 36′ Fabian Ruiz, 40′ Caprari

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 7*, Inter, Torino, Napoli *6; Lazio, Genoa, Bologna e Verona 4; Sassuolo, Parma, Atalanta, Brescia, Milan e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina 1*, Spal, Cagliari, Lecce e Sampdoria* 0.



*una partita in più