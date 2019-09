PSG STRASBURGO NEYMAR ICARDI / Neymar risponde a modo suo alla dura contestazione dei tifosi del PSG.

Al debutto stagionale dopo il tormentone estivo che lo ha riguardato, il fuoriclasse brasiliano ha infatti deciso il match contro locon un gol al 92'. Esordio in maglia PSG anche per Mauro, subentrato a Choupo-Moting al 63'. L'ex Barcellona regala così la terza vittoria consecutiva al club parigino, che vola in testa alla classifica di Ligue 1 a quota 12 punti.

PSG-STRASBURGO 1-0: 90'+2 Neymar (P)