NAPOLI SAMPDORIA MERTENS VAR / Caso daal 67' dicon la tecnologia intervenuta in aiuto dell'arbitro La Penna sul gol di Dries. Llorente si fionda su un rimpallo in seguito ad un passaggio di Mario Rui, servendo in seguito il belga che appoggia in rete. Inizialmente il direttore di gara annulla per fuorigioco dell'attaccante spagnolo. Dopo un paio di minuti di valutazione La Penna fa il segno del VAR e cambia la sua decisione convalidando il raddoppio.