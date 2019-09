Inter-Udinese, le ultime sulle formazioni: pronto Politano

INTER UDINESE FORMAZIONI / Quasi tutto pronto a 'San Siro' dove tra poco più di un'ora andrà in scena il terzo anticipo di questa terza giornata di Serie A. L'Inter di Antonio Conte dopo lo stop della Juventus vuole salire solitaria in vetta alla classifica e per farlo dovrà superare un'Udinese che dopo il Milan vuole fermare un'altra grande. Dubbi ormai sciolti per i due tecnici che dovrebbero affrontarsi con moduli speculari.

Nell'Inter curiosità per il debutto casalingo dal primo minuto di Godin e Barella, mentre tra i friulani c'è Lasagna a guidare l'attacco. Ecco le ultime sulle formazioni raccolte dall'inviato di Calciomercato.it:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku. All. Conte

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; de Paul, Lasagna. All. Tudor