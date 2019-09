CALCIOMERCATO ROMA TOTTI ILARY BLASI / Tanto scalpore intorno all'addio di Francesco Totti alla Roma consumatosi alla fine della passata stagione. Una separazione che spiega meglio la moglie dell'ex capitano giallorosso, Ilary Blasi, ai microfoni di 'Verissimo': "Niente tv per Francesco, lì ci sono io e lui farà al massimo qualche cameo.

Non so cosa farà, l’importante è che stia beneDi certo non ha mai voluto fare l’allenatore perché gli dispiacerebbe non far giocare i calciatori. So che il suo addio alla Roma ha fatto molto scalpore, io lo sosterrò sempre. È stata una scelta condivisa". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI