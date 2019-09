PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-SAMPDORIA: Mertens fa 112!

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI SAMPDORIA / Napoli in scioltezza sulla Sampdoria, nonostante il primo tempo un po' in difficoltà. Mertens bussa due volte, ma nel Napoli stupiscono soprattutto i giovani Elmas e Meret. In casa Samp si salva Quagliarella e poco altro, Murillo al momento è un problema da affrontare.



NAPOLI



Meret 7 - Due super parate nel primo tempo che di fatto salvano il risultato, nella ripresa è molto meno impegnato e vive 45 minuti di relativa tranquillità. Ma in questa vittoria c'è decisamente anche la sua firma.



Di Lorenzo 7 - Da quest'altra parte del campo è un'iradiddio, sempre pronto a creare la superiorità numerica e dall'apporto costante. L'assist per il gol di Mertens è il suo, in difesa comunque non fa mancare la sua presenza.



Maksimovic 6 - Qualche patema nel primo tempo, dove è costretto anche al cartellino quasi all'inizio dopo aver perso Quagliarella. Situazione complicata, ma nel secondo tempo ne viene fuori a testa alta complice anche un reparto difensivo registrato decisamente meglio.



Koulibaly 6,5 - Non uno ma almeno tre passi avanti rispetto alle prime due gare, dove era stato il peggiore in campo. Qualche chiusura delle sue, in realtà anche qualche distrazione, ma visto anche il risultato va benissimo così.



Mario Rui 6,5 - In proiezione offensiva si fa sempre valere, dà una gran mano lì a sinistra e crea superiorità numerica. Attento quasi sempre in fase difensiva, tranne le solite amnesie che anche lo scorso anno erano il suo più grande problema. Nel complesso, comunque, una prestazione soddisfacente.



Callejon 6,5 - Si fa vedere, sfiora il gol in più di un'occasione, dà una gran mano sul centro-destra a Di Lorenzo e ai centrocampisti. Il solito Callejon, insomma: quando arriverà quel famoso rinnovo di contratto sarà sempre troppo tardi.



Elmas 7 - Ha la tecnica di base, ha la visione di gioco, ha il senso della posizione ma anche la cattiveria agonistica giusta per fare filtro in mezzo al campo. E non disdegna per nulla la proiezione offensiva. Cosa dimentichiamo? Ah, sì: è del '99 e alla prima da titolare in azzurro mette in ombra Zielinski e Fabiàn Ruiz. Scusate se è poco. Dal 76' Insigne 6,5 - Sfiora il gol un paio di volte, una con un diagonale a rientrare che sfiora il palo. Sta molto bene anche lui.



Fabiàn 6,5 - Gioca meno fra le linee rispetto alle scorse uscite, prende più palla a metà campo e scala davanti alla difesa per impostare, ma non è ancora il Fabiàn che abbiamo imparato ad apprezzare lo scorso anno. Da rivedere.



Zielinski 6,5 - Va un po' ad intermittenza, ma palla al piede è sempre in grado di creare qualcosa di pericoloso. Gioca in una posizione ibrida, ha licenza di allargarsi e di andare in percussione. Sicuramente meglio così rispetto a quando gioca a due centrali.



Mertens 7,5 - Il gol numero 111 è da centravanti vero, attaccando il primo palo e bruciando sul tempo il distratto Murillo. Il 112 è un tocco facile ma meno facile di quanto si pensi, a meno che non sei Dries Mertens. Ormai non ci si stupisce neanche più di quanto veda la porta e di quanto siano efficaci i suoi movimenti da prima punta. Con Lozano, poi, è amore a prima vista. Dall'80' Younes sv



Lozano 6,5 - L'intesa con Mertens è già perfetta, merito anche dell'intelligenza tattica che gli fa trovare sempre la posizione perfetta in mezzo al campo. Palla al piede ha lo spunto di Lavezzi, ma tecnica di base e know-how sono di tutt'altro livello. Farà divertire parecchio questo pubblico, che storicamente si esalta proprio con calciatori così. Dal 65' Llorente 6,5 - Pronti-via e subito un'azione che mostra quanto possa essere prezioso a partita in corso. Recupera palla sul fondo, cerca lo specchio, non lo trova e allora appoggia a Mertens a rimorchio: 2-0. E benvenuto!



All.

Ancelotti 6,5 - Molto meglio in difesa, soprattutto nel secondo tempo, anche se la Sampdoria non è certo la Juve. Comunque il Napoli sembra essere sulla strada giusta: più concentrato dietro, sempre devastante lì davanti. In vista del Liverpool risultato e prestazione incoraggiante.Audero 5,5 - Spiazzato dalla deviazione sul secondo gol, in ritardo nel coprire il primo palo sul vantaggio partenopeo.Ferrari 5 - Non vive esattamente una serata tranquilla, prende un cartellino nel primo tempo e forse lo condiziona anche un po', ma soffre parecchio la verve degli azzurri ogni volta che arrivano dalle sue parti. Sfortunato anche nella deviazione del 2-0.- In ritardo su Mertens in occasione del vantaggio azzurro, sempre un passo indietro rispetto agli avversari, scherzato anche da Elmas nella ripresa quando il giovane macedone sfiora il 2-0. Era andato via dall'Inter senza lasciare un gran ricordo, poco efficace anche a Valencia, perché la Samp abbia voluto riportarlo in Italia resta tuttora un grande mistero.Regini 5 - Dalla sua parte il Napoli sfonda di meno, ma quando sfonda fa male. Di Lorenzo e Callejon sono un asse già molto rodato e lo dimostrano fin da subito: primo affondo, primo gol del Napoli. Dal 66' Leris 5 - Entra per cambiare modulo e dare la scossa, ma non si può dire che gli riesca bene.Berezysnki 5 - Non eccelso l'apporto in avanti, grosse difficoltà anche nel ripiegamento. Mario Rui, Zielinski, Elmas e Mertens, quando sono da quelle parti, gli fanno vivere parecchi brividi.Linetty 5,5 - Passare in un amen dal centrocampo a 3 a quello a 2 centrali non è il massimo della vita. Lui sopperisce con la corsa e la sostanza, ma alla lunga i centrali del Napoli hanno la meglio.Ekdal 5,5 - Gestisce e quando può riparte anche di gran carriera, ma in mezzo al campo il filtro è poco. Gli avversari hanno grandi spazi in cui infilarsi.Murru 6 - In difficoltà quando il Napoli attacca da quella parte, complessivamente però è molto più propositivo del suo opposto Bereszynski, sia in avanti che in ripiegamento.Caprari 5 - Gioca fra le linee, cerca il cambio di passo ma non lo trova mai, chiuso com'è da una difesa (quasi) sempre attenta. Gara decisamente in sordina. Dal 68' Gabbiadini 5 - Un tiro in curva e poco altro. Ex mai troppo rimpianto da queste parti.- Il guizzo c'è sempre e anche stasera in un paio di occasioni sfiora un gol che sarebbe stato anche di pregevole fattura. Non arriva il timbro, ma il suo lo fa eccome.Rigoni 5 - Ha sulla coscienza l'azione-gol tirata addosso a Meret nel primo tempo, che avrebbe dato il pareggio alla Samp e probabilmente cambiato l'inerzia della partita. Poi molto poco per farsi valere: nel complesso un'insufficienza meritata. Dal 79 ' Depaoli svAll. Di Francesco 5 - Niente da fare, il piatto piange ancora e non solo dal punto di vista del risultato. L'approccio alla partita è anche incoraggiante, ma qualcosa evidentemente non va neppure col cambio di modulo. La (non) reazione nel secondo tempo è parecchio preoccupante.

Arbitro La Penna 6,5 - Rischia la frittata sul 2-0. Annulla il gol per un fuorigioco inesistente ma per sua fortuna il VAR lo salva. Sarebbe stata una decisione clamorosa.

Tabellino Napoli-Sampdoria 2-0

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Callejon, Elmas (76' Insigne), Zielinski, Ruiz; Lozano (64' Llorente), Mertens (80' Younes). A disposizione: Allan, Gaetano, Ghoulam, Karnezis, Luperto, Malcuit, Manolas, Ospina. Allenatore: Ancelotti.

SAMPDORIA (3-4-3): Audero; Ferrari, Murillo, Regini (65' Leris); Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Caprari (68' Gabbiadini), Quagliarella, Rigoni (79' Depaoli). A disposizione: Augello, Barreto, Bonazzoli, Chabot, Colley, Falcone, Ramirez, Seculin, Thorsby. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 13' e 69' Mertens (N).

NOTE: Ammoniti Maksimovic, Ruiz (N); Ferrari, Caprari (S)