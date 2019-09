JUVENTUS SARRI PJANIC DOUGLAS COSTA / Intervenuto in conferenza stampa dal 'Franchi', Maurizio Sarri ha confermato le impressioni del post partita riguardo all'infortunio di Douglas Costa.

L'allenatore bianconero ha infatti annunciato il forfait dell'esterno brasiliano per l'esordio in Champions League contro l': "La sensazione è cheabbia un problema più importante rispetto a quello di, che in settimana aveva anche preso un colpo. Per, invece, solo crampi. Danilo è recuperabile, Pjanic da valutare, mentre Douglas è sicuramente out per mercoledì".