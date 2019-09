FIORENTINA JUVENTUS COMMISSO RIBERY RONALDO / C'è grande entusiasmo in casa Fiorentina con il patron Rocco Commisso che, rientrato in Italia appositamente per il big match contro la Juventus, dopo il pareggio per 0-0 commenta così ai microfoni di 'Sky' la prestazione dei suoi: "Sono contentissimo, è stata una bellissima partita, i ragazzi ci hanno messo il cuore dall’inizio alla fine.

Avete visto quela 36 anni? Ha giocato meglio di! Avete visto i due italiani! La Juventus aveva 200 milioni di giocatori in campo, 100 in panchina e noi poveretti ne abbiamo 50. Dovevamo perdere 6-0, abbiamo pareggiato e quindi abbiamo fatto meglio di loro. Dove voglio portare la Fiorentina? Se mi date tempo voglio vincere qualcosa. Guarda già quanto successo abbiamo fatto in due mesi: abbiamo battuto il record di abbonamenti, abbiamo ricostruito la squadra, abbiamo giocatori come Ribery che ha fatto onore alla sua carriera e ha giocato benissimo. Se ci date tempo, un giorno di questi vinciamo la partita. Dateci tempo e la vittoria arriverà".