FIORENTINA JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri ha parlato nel post-partita di Fiorentina-Juventus ai microfoni di 'Sky Sport': "Non abbiamo fatto una gara di alto livello dal punto di vista tecnico. Abbiamo sprecato tutte le sostituzioni per infortunio e nel momento decisivo della partita sarebbe stato importante avere i cambi. Dal punto di vista caratteriale abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo crescere molto dal punto di vista tattico e qualitativo. Può anche essere conseguenza di un aspetto fisico. Giocare alle 15 piuttosto che alle 20.45 può fare la differenza".

INFORTUNATI - "Per Costa infortunio di entità leggermente superiore.

invece potrebbe essere minore ma bisogna aspettare domattina".

Sarri ha proseguito: "Oggi anche i due davanti hanno commesso qualche errore. Era comunque abbastanza generalizzato. Al momento c'è una gamba non pulitissima e siamo andati in difficoltà dal punto di vista tecnico. L'aspetto positivo è che caratterialmente la squadra non vuole perdere nemmeno nelle gare più ostiche".

CAMBI - "Dybala mercoledì? Gara difficile oggi, ed eravamo concentrati su questa. Con 35 gradi in campo era determinante avere cambi. Su Rabiot discorso più ampio perchè è di alto livello ma nel 2019 è a quota zero partite. Senza partite vere ha avuto un calo fisico e mentale. Bisogna solo aspettarlo ora. Dal punto di vista fisico abbiamo ancora situazioni in divenire. Facilmente prevedibile il fatto che ci sarebbe voluto tempo per portare tutti allo stesso livello".