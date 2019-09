JUVENTUS INFORTUNI SARRI COSTA PJANIC DANILO / Quasi del tutto da dimenticare l'esordio in panchina di Maurizio Sarri con la Juventus. Ben tre gli infortuni raccolti nei novanta minuti di Firenze da cui c'è da salvare solamente il pareggio finale per 0-0. Dopo meno di 5 minuti dall'inizio della gara contro la Fiorentina Douglas Costa ha accusato un problema muscolare alla coscia destra costringendo subito l'ex allenatore del Napoli ad operare una sostituzione e a rinunciare con ogni probabilità al brasiliano anche per la Champions.

I guai sono aumentati a fine primo tempo con lo stop die si sono triplicati nella ripresa con i crampi diche appare il meno grave del trio. Per le ultime notizie sul calciomercato e non solo---> clicca qui!

L'infermeria della Juventus è dunque più attiva che mai con diversi calciatori a popolarla. Oltre ad i nuovi 'arrivati' c'è anche il lungodegente Chiellini oltre al quarto portiere Mattia Perin da tempo ai margini. Chiude infine il quadro Mattia De Sciglio che osserverà un periodo di stop di circa 2-3 settimane dopo il problema muscolare che lo ha colpito.