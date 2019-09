FIORENTINA- JUVENTUS PAGELLE E TABELLINO/Finisce 0-0 un match tutt'altro che scontato. La Juventus esprime il gioco peggiore dall'inizio della stagione. La Fiorentina donima sul campo, con aggressività e determinanzione. Manca lo spunto finale per la realizzazione e conquistare i primi tre punti del campionato. Da sottolinerare la prestazione di intelligenza del giovane Castrovilli, Ribery una certezza al servizio della squadra. I bianconeri finiscono i cambi al 10' del secondo tempo per ennesimo infortunio muscolare, in ordine lasciano il campo D. Costa, Pjanic e in ultimo Danilo. Bernardeschi impatto pessimo sul match, Ronaldo e Higuain steccano. Con l'Atletico dietro l'angolo si vede una Juventus affaticata.

FIORENTINA

Dragowski 6 – Chiamato in causa poche volte si fa trovare presente.

Milenkovic 6 – Impeccabile in copertura. Non concede spazio a Ronaldo.

Pezzella6 – Grande prestazione. Blocchi di intelligenza su Higuain. Dal 83’ Ceccherini sv

Caceres 6 – Il giallo preso nei primi minuti lo ridimensiona, cala di intensità per non rischiare. Puntuale sull’uomo.

Lirola 6 – Gioca più alto rispetto a Dalbert. La fascia destra è nelle sue mani. Grande intesa e sovrapposizioni con Chiesa.

Pulgar 6,5 – Aggressivo fin dai primi minuti. Con estro e fantasia dà il via alle azioni verticalizzate dei padroni di casa.

Castrovilli 6,5 – Prestazione di livello nonostante l’età. Presente sia in fase offensiva dietro la coppia d’attacco, con ottimi movimenti a seguire, che in copertura. Quando la Juve riparte, rimane stretto su Pjanic prima e Bentancurd dopo l’uscita del bosniaco. Dal 89’ Zurkowski sv

Badelj 6 – Più attento in copertura che costruzione. Mai in affanno, attento nel suo ruolo.

Dalbert 6,5– Guadagna campo con il passare dei minuti. Cresce di livello e si spinge in profondità. Occasioni importanti sul finire del primo tempo.

Chiesa 6 – è in ogni parte del campo. Corre e si sacrifica, tanto pressing sui difensori bianconeri. Intercetta il pallone su un disimpegno errato di Szczesny, palla uscita di poco sopra la traversa.

Ribery 6,5 – Alla prima da titolare con la Viola mostra subito grinta e tutte le qualità che possiede. Trova la posizione in campo e trascina la squadra. Esce tra gli applausi e la standing ovation di tutto lo stadio. Dal 68’ Boateng

All. Montella 6,5 – Grande prestazione della squadra. Punta sul modulo migliore per stanare i bianconeri. Da migliorare la finalizzazione.

JUVENTUS

Szczesny 5 – Traballa nelle uscite. Non dà sicurezza al reparto , superficiale nei passaggi di ripartenza.

Danilo 5,5 – Si perde Dalbert nei minuti finali del primo tempo, concedendo troppo spazio sull’esterno.

Lascia il campo stanco e con i crampi. Dal 62’ Cuadrado 6 – Dà brio alle ripartenze. Non sempre è seguito dai compagni, oramai stanchi. Verticalizzazioni interessanti.

Bonucci 6 – Tornato stanco e con la lentezza delle passate stagioni. Non risponde alle richieste di Sarri.

De Ligt 5,5 – Anche lui come Szczesny sbaglia un disimpegno regalando il pallone a Ribery. Si posizione troppo lontano da Bonucci, lascia spazi importanti davanti.

Alex Sandro 6 – Regge bene sulla fascia. Contrasta con ordine sia Chiesa che Lirola.

Khedira 6 – Si fa trovare pronto in quelle poche occasioni bianconere. Non sembra sentire la stanchezza. È l’uomo che più incarna il gioco di Sarri nonostante il risultato.

Pjanic 6 – Qualche lancio di prima per Bernardeschi, palloni recuperati. Risentimento muscolare che lo costringe a lasciare il campo prima dell’intervallo. Dal 44’ Bentancur 6 – Impatto positivo sul match. Con ordine fa ripartire il centrocampo.

Matuidi 6 – Non brilla certo ma nel complesso fa il suo dovere in mezzo al campo. Dà una gran mano in fase difensiva

D.Costa sv - Meno di dieci minuti giocati. Costretto ad uscire per un infortunio muscolare al flessore- Dal 8’ Bernardeschi 4,5 – Troppi tocchi e poche giocate di prima. Lento fin dai primi minuti.

Higuain 5 – Poco coinvolto nel primo tempo, si nasconde nella ripresa . Contenuto da Pezzella.

Ronaldo 5 – Disinvolto ed errori banali. Dopo l’exploit con il Portogallo è stanco e senza idee.

All. Sarri 5 – La sua prima sulla panchina della Juventus non è come ci si aspettava. Squadra lenta e stanca. Il punto di oggi è un punto guadagnato visto l’andamento dell’incontro

Arbitro Irrati 5,5 – Partita difficile da gestire. Non sempre ha il polso che richiede il match.

TABELLINO

FIORENTINA-JUVENTUS: 0-0

FIORENTINA(3-5-2): Dragowski,Milenkovic, Pezzella (83'Ceccherini) , Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli (89'Zurkowski), Badelj, Dalbert; Chiesa, Ribery (68’ Boateng). A disp.: Terracciano, Ranieri, Venuti, Terzic, Cristoforo, , Dabo, Ghezzal, Sottil, Vlahovic. All. Montella

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Danilo (62’ Cuadrado) , Bonucci , De Ligt , Alex Sandro ; Khedira, Pjanic ( 44' Bentancur), Matuidi; D.Costa sv (8’Bernardeschi), Higuain, Ronaldo. A disp.:Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Emre Can, Ramsey, Rabiot, Dybala,. All. Sarri

Marcatori:

Arbitro: Irrati sez. di Pistoia

Ammoniti: 9’ Caceres(F), 14’ Pjanic (J), 37’ Chiesa (F), 47’ De Ligt (J), 77’ Badelj, 82’ Bentancur (J)

Espulsi: